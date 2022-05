Quotidiani sportivi, le prime pagine: cessione Milan, Dybala e Allegri

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della cessione del Milan da Elliott a RedBird. L'amministratore delegato di quest'ultimo fondo, Gerry Cardinale, è a Milano e si attende soltanto l'annuncio del 'signing': operazione da 1,3 miliardi di euro. In casa rossonera, poi, intervista esclusiva con Mike Maignan, portiere fenomenale, tra gli artefici della vittoria del 19° Scudetto. L'Inter, per ammissione del suo dirigente Giuseppe Marotta, vuole Paulo Dybala: l'idea, poi, sarebbe quella di affiancargli Romelu Lukaku (ma andrebbe convinto il Chelsea): nel valzer delle punte, dunque, potrebbe rientrare anche Lautaro Martínez oltre Alexis Sánchez. La Juventus vola a Londra, dove si giocherà Italia-Argentina (convocato a sorpresa, tra gli azzurri, anche Wilfried Gnonto), per ottenere il sì di Ángel Di María: intanto, il suo cannoniere principe, Dušan Vlahović, dovrà curare una fastidiosa pubalgia durante l'estate. Intervista esclusiva, infine, con Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, che promette di fare una squadra fortissima per la Serie A.