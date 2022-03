Prima pagina Tuttosport: “Derby d’Italia”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 31 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 31 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Derby d'Italia tra Juventus e Inter, partita in programma domenica sera, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Una sfida che, sul campo, sarà importantissima per la classifica in Serie A. Ma che, di fatto, si giocherà anche sul terreno del calciomercato.

L'Inter, infatti, sta provando a prendere Paulo Dybala, che lascerà la Juve a parametro zero. Le due squadre combattono, oltretutto, per aggiudicarsi il cartellino di Giacomo Raspadori del Sassuolo. Chi la spunterà? Sotto la testata, si parla della Juventus Women, impegnata oggi nelle semifinali di Champions League Femminile in casa dell'Olympique Lione.

Quindi, abbiamo il ritorno in campo degli arbitri Davide Massa e Marco Guida, nonostante il recente scandalo di Torino-Inter ed una disamina dei conti del Milan. Che lavoro di Ivan Gazidis in Via Aldo Rossi! Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 31 marzo 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI