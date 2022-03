Quotidiani sportivi, le prime pagine su Tonali e Juventus-Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio a Sandro Tonali, centrocampista del Milan, diventato leader della mediana dei rossoneri di Stefano Pioli in otto mesi. Ora vuole lo Scudetto ed una maglia da titolare nella Nazionale Italiana. Quindi si parla della sfida tra Juventus e Inter di domenica sera in Serie A: confronto tra Dušan Vlahović e Lautaro Martínez, con l'ex bianconero Miralem Pjanić che, però, vede decisivo Paulo Dybala. Si giocherà anche Atalanta-Napoli, con Luciano Spalletti che proverà a contrastare l'avanzata dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini verso le zone altissime della classifica. Poi, un viaggio nelle promesse del calcio azzurro, l'elenco delle Nazionali qualificate ai Mondiali in Qatar e il 'caso' Gianluigi Donnarumma. Il portiere progetta di lasciare il PSG e di ritornare a giocare nel campionato italiano.