Prima pagina Tuttosport: “E le chiamano motivazioni”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 31 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 31 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre - in maniera ironica - parlando delle motivazioni della sentenza di penalizzazione della Juventus. Secondo la società bianconera, il Collegio di Garanzia del CONI può riabilitare la 'Vecchia Signora', restituendole i 15 punti nella classifica di Serie A, poiché la Corte non dà spiegazioni convincenti sulla questione.

In alto, sotto la testata, le prime parole di Ivan Ilić come nuovo centrocampista del Torino. Con la cessione di Saša Lukić al Fulham, può esordire già domani pomeriggio in Coppa Italia in casa della Fiorentina per la sfida dei quarti di finale della competizione.

In casa Milan non vuole finire il momento no: si è infortunato Ismaël Bennacer, salterà il derby contro l'Inter di domenica prossima. Nicolò Zaniolo, assediato dagli ultras, fugge da Roma mentre, alla Sampdoria, recapitati proiettili in sede per Massimo Ferrero ed Edoardo Garrone. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 31 gennaio 2023