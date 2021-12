Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Ramsey costa più di Ronaldo”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 30 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 30 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la situazione di Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus di Massimiliano Allegri. Nel 2021 ha giocato appena 840' in bianconero, ma, per ora, sta bloccando il calciomercato del club di Corso Galileo Ferraris. E, ai bianconeri, costa (in proporzione) più di quanto costava Cristiano Ronaldo.