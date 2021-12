Quotidiani sportivi, le prime pagine su Zhang, Zaniolo e Ramsey

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il prossimo ritorno di Steven Zhang a Milano. Il Presidente dell'Inter sarà in Italia dopo l'Epifania: sul tavolo i rinnovi di contratto per Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Praticamente definito anche quello di Marcelo Brozović. Sì all'arrivo di Lucas Digne, Matthias Ginter e Gianluca Scamacca, mentre spunta anche Filip Djuričić. In alto, sotto la testata, si parla dell'offensiva del Barcellona per Matthijs de Ligt della Juventus: a fine stagione, per i 125 milioni di euro della clausola rescissoria, l'olandese può approdare in Catalogna. Si parla, poi, dei 'saldi' del calciomercato di gennaio e del gradimento di Rudi Garcia per Boubacar Kamara, che la Roma sta trattando con l'Olympique Marsiglia. In casa Milan, furia Zlatan Ibrahimović: punta a tornare contro i giallorossi per essere decisivo.