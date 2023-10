Prima pagina Tuttosport: “Samardzic tifa Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 30 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, che lancia inequivocabili segnati alla Juventus in vista della sessione invernale di calciomercato. Il classe 2002, interista mancato, mette like ai post social della 'Vecchia Signora'.