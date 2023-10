Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Roma, decide Thuram

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il successo dell'Inter di Simone Inzaghi sulla Roma di José Mourinho. A 'San Siro' finisce 1-0 per i nerazzurri con il gol di Marcus Thuram. Nulla da fare, dunque, per il tanto atteso e fischiato ex Romelu Lukaku. Ora la seconda squadra di Milano è di nuovo prima in classifica in Serie A, da sola, a +2 sulla Juventus e a +3 sul Milan. I rossoneri, infatti, vanno avanti di due gol sul campo del Napoli (doppietta di Olivier Giroud), ma si fanno rimontare nella ripresa da Matteo Politano e Giacomo Raspadori. Allo stadio 'Diego Armando Maradona' finisce 2-2. Nel commento alla domenica di campionato spicca però l'impresa del Cagliari di Claudio Ranieri, capace di rimontare da 0-3 a 4-3 in casa contro il Frosinone. Decisivo un gol di Leonardo Pavoletti nel recupero. Brutte scene dalla Ligue 1 francese e da Marsiglia: tifosi dell'OM prendono a sassate il pullman dell'Olympique Lione, ferito il tecnico italiano dell'OL, Fabio Grosso.