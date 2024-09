Prima pagina Tuttosport: “Juventus, questo Conceição fa già impazzire”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Francisco 'Chico' Conceição, esterno offensivo portoghese, classe 2002, figlio dell'allenatore Sérgio, che si sta mettendo in mostra nella Juventus di Thiago Motta. Già idolo dei tifosi bianconeri, in estate ha detto di 'no' al RB Lipsia per la 'Vecchia Signora': in settimana si ritroverà davanti i tedeschi, avversari in Champions League.