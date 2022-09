Prima pagina Tuttosport: “Nella testa di Pogba”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 30 settembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 30 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, si concentra sul ritorno di Paul Pogba e sui suoi problemi extra-campo. Il momento del francese si avvicina. In basso il dualismo in casa Inter tra Samir Handanovic e André Onana: uno è di troppo.