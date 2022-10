Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Barcellona, Inzaghi rischia

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 4 ottobre 2022. La rassegna con le news sul calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 4 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Barcellona, terza partita del Gruppo C della Champions League 2022-2023 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, si gioca tutto: nel caso in cui arrivasse un'altra sconfitta potrebbe perdere la panchina. Alla stessa ora si disputerà anche Ajax-Napoli per il Gruppo A: gli azzurri di Luciano Spalletti si affidano alla verve di Khvicha Kvaratskhelia per proseguire il loro cammino europeo con un'altra vittoria. In casa Roma si va verso il rinnovo del contratto di Nicolò Zaniolo fino al 30 giugno 2027. Al Milan, intanto, pochi motivi per sorridere: Davide Calabria ha riportato un infortunio grave, tornerà soltanto nel 2023. Problemi anche per Simon Kjær, mentre, alla Juventus, torna finalmente ad allenarsi in gruppo Federico Chiesa. Ieri sera, nel posticipo dell'8^ giornata di Serie A, l'Udinese ha vinto (2-1) anche a Verona, arrivando al sesto successo di fila in campionato. La Sampdoria sta decidendo il nuovo allenatore: in pole position c'è Dejan Stanković. Chiosa con il ritiro di Gonzalo Higuaín.

CORRIERE DELLO SPORT

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 4 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che questa sera, alle ore 21:00, affronta a 'San Siro' il Barcellona per la terza partita del Gruppo C della Champions League 2022-2023. Il tecnico nerazzurro si gioca la conferma: potrebbe dover rinunciare, però, a Lautaro Martínez. Qualora il 'Toro' non ce la facesse, spazio alla coppia Edin Džeko-Joaquín Correa in attacco. Lanciato, invece, in Europa il Napoli di Luciano Spalletti: nel caso in cui stasera vincesse ad Amsterdam contro l'Ajax ipotecherebbe la qualificazione agli ottavi di finale. Giovanni 'Cholito' Simeone favorito su Giacomo Raspadori. Intervista esclusiva, poi, con Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna della storia della Serie A, il cui debutto è avvenuto la scorsa domenica in Sassuolo-Salernitana 5-0. Nel posticipo di questo 8° turno di campionato, successo dell'Udinese di Andrea Sottil (2-1) sul campo dell'Hellas Verona e, quindi, chiosa con le rivelazioni di José Mourinho sull'arrivo di Paulo Dybala alla Roma.

TUTTOSPORT

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 4 ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ritorno di Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus, infatti, è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, per la prima volta, dopo il grave infortunio ai legamenti crociati del ginocchio, che, a conti fatti, l'ha tenuto fuori per nove mesi. Per il rientro l'ex viola ha messo nel mirino le partite di Champions League contro Benfica e PSG. Intanto, però, c'è da battere due volte il Maccabi Haifa. Per la sfida di domani, ore 21:00, all'Allianz Stadium, si va verso un tridente 'pesante' in attacco, composto da Ángel Di María, Dušan Vlahović ed Arkadiusz Milik. In alto, sotto la testata, si parla di Inter-Barcellona di questa sera in Champions. L'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi spera nel recupero di Lautaro Martínez, ancora in dubbio per il match di 'San Siro'. Il tecnico rischia la panchina e punta tutto sul 'Toro' per conquistare tre punti contro i catalani. Commento finale, poi, sulla vittoria per 2-1 dell'Udinese sul campo del Verona e sul Torino di Ivan Jurić. Il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, è già in giro per l'Europa alla ricerca di rinforzi per il calciomercato di gennaio.