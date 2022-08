Prima pagina Tuttosport: “Di María punta il PSG. Toro-Praet, rilancio finale”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 30 agosto 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 30 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle condizioni fisiche di Ángel Di María. L'attaccante argentino, classe 1988, infortunatosi in occasione della prima giornata di campionato contro il Sassuolo, punta a rientrare nella sfida contro il PSG, esordio dei bianconeri in questa edizione della Champions League. Sarebbe una partita particolare per il 'Fideo', che a Parigi ha giocato nelle ultime sette stagioni.

Spazio, poi, a tanto calciomercato. Il Torino rilancia per Dennis Praet del Leicester City, nell'ultima stagione proprio in maglia granata. Per il centrocampo, però, spunta anche Samuel Moutoussamy del Nantes. Stop di Steven Zhang, Presidente dell'Inter, all'arrivo di Francesco Acerbi in nerazzurro, a meno che non si concretizzino due cessioni in queste ultime ore: questione di monte ingaggi troppo elevato.

Il Napoli aspetterà fino all'ultimo Cristiano Ronaldo: non si esclude neanche un prestito dal Manchester United, operazione slegata dal trasferimento di Victor Osimhen. Chiosa con l'estero: lode al Brighton di Graham Potter e all'Union Berlino dove fa sempre gol Sheraldo Becker. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

