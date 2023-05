Prima pagina Tuttosport: “Juve, i due patti”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 30 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. In attesa di definire il futuro del tecnico Massimiliano Allegri, infatti, il club prova a chiudere nel miglior modo possibile la vicenda legata alla manovra stipendi. Chiesto alla Procura FIGC il patteggiamento: basta penalizzazioni, in arrivo un'ammenda.