Prima pagina Tuttosport: “Juve-Allegri pressione alta”

L'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. Stasera a Boloigna per rialzarsi dopo i 3 ko di fila. Juve-Allegri pressione alta. Max fra tensioni e obittivo Champions. In alto. Napoli, Diego ti guarda. Oggi può arrivare il terzo scudetto, atteso 33 anni. Sarà trionfo in caso di successo contro la Salernitana e se la Lazio non batte l'Inter a San Siro. A destra. Non basta Sanabria. Passa l'Atalanta. Milinkovic e i soliti errori. Toro beffato. In basso. Roma-Milan: tutto nel recupero. Pari folle, fregatura per 2. E Mou perde pure Belotti. Viva le Lupe della Roma, primo scudetto. E che festa! Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).