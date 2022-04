Prima pagina Tuttosport: “Skriniar e Milinkovic, i sogni proibiti di Max”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 30 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 30 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei sogni di calciomercato di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Vorrebbe, infatti, Milan Škriniar (Inter) e Sergej Milinković-Savić (Lazio) come rinforzi per la prossima stagione in difesa ed a centrocampo. Affari complicatissimi, ma non impossibili.

Si parla, sotto la testata, delle cessioni del Palermo al City Group per 6 milioni di euro e del Chelsea a Todd Boehly e Hansjörg Wyss per 4,3 miliardi di euro. Il Torino, in vista della stagione 2022-2023, pensa a come potenziare, invece, la sua fascia sinistra: spunta il nome di Rıdvan Yılmaz, classe 2001, difensore del Beşiktaş e della Nazionale turca.

Quindi, spazio ai temi di casa Inter. Mentre il Milan aspetta l'avvento dei nuovi proprietari di InvestCorp per sognare in grande, i nerazzurri di Steven Zhang costretti ad usare le 'forbici'. Bisognerà cedere qualcuno e tagliare il monte ingaggi: servono, infatti, 80 milioni di euro di utile. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 30 aprile 2022

