Quotidiani sportivi, le prime pagine: protagoniste Milan, Inter e Juve

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, apre con il derby infinito tra Milan e Inter: tra Scudetto, stadio e società, volata finale tra rossoneri e nerazzurri in questo rush finale della stagione 2021-2022. In alto, sotto la testata, si parla di due importanti sfide salvezza in programma oggi per la 35^ giornata di Serie A. Si tratta di Cagliari-Verona (ore 15:00) e del derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa (ore 18:00): chi perde rischia la retrocessione. Oggi, sempre alle ore 15:00, al 'Maradona' contro il Sassuolo, il Napoli cercherà i punti per risollevarsi e blindare la qualificazione in Champions League. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, però, fa sapere al tecnico Luciano Spalletti che se vorrà sarà libero di andare via a fine campionato. La Juventus, impegnata domani pomeriggio, ore 12:30, in casa contro il Venezia punta, invece, a ritrovare il miglior Dušan Vlahović. Chiosa con due news di cambi di proprietà. Il Palermo vicino alla cessione al City Group, proprietario anche del Manchester City, per 6 milioni di euro mentre il Chelsea è sul punto di diventare di Todd Boehly e Hansjörg Wyss per 4,7 miliardi di euro.