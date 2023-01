Prima pagina Tuttosport: “Tranquillo, Chinè: la Juve fa da sé”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 30 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una battuta nei riguardi di Giuseppe Chinè, procuratore della Federcalcio, colui che ha fatto sottrarre i 15 punti alla Juventus nella classifica di Serie A. La 'Vecchia Signora', infatti, è stata sconfitta in malo modo (0-2) in casa dal Monza. Giovedì sfida alla Lazio in Coppa Italia: tornerà a disposizione Paul Pogba.