Prima pagina Tuttosport: “E adesso giochiamo noi”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 29 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus. Allegri spazza via le ansie extrasportive carica la squadra: "E adesso giochiamo noi". In altro spazio al Torino: Vlasic, che Toro! Il croato firma una doppietta nell'amichevole vinta per 4-1 sul Monza.