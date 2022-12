Quotidiani sportivi, le prime pagine: tra mercato e campo, tanta Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 29 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Emiliano Guadagnoli

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 29 dicembre 2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus: Mac Allister, voglio la Juve. Se McKennie va via, può arrivare subito. In altro spazio al Milan: intesa per il rinnovo con Giroud. Il francese arriva domani a Milanello dove lo aspetta il rinnovo. A destra spazio all'Inter: una Lu-La per Spalletti. Contro il Napoli spazio alla coppia Lautaro Martinez, Romelu Lukaku. In basso, le vacanze di Quadrado e Pogba. Mentre a sinistra spazio al 2023: dieci domande per capire l'anno che verrà.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 29 dicembre 2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Gruppo vacanze Juventus: così apre il quotidiano, parlando di Di Maria e Paredes in Italia solo dopo Capodanno. Pogba e Cuadrado si curano in montagna. Tutte e 4 indisponibili per la ripartenza della Serie A. A destra poi, spazio alla super sfida tra Inter e Napoli. In basso a sinistra, continuano i sold out all'Olimpico: per la sfida tra Roma e Bologna grande tifo per il ritorno in campo di Dybala. A destra, subito Mbappé che non smette di segnare. Doppietta anche per Haaland. Al centro chiusura con la NBA, con la storica tripla doppia di Luka Doncic contro i New York Knicks.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 29 dicembre 2022 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus. Allegri spazza via le ansie extrasportive carica la squadra: "E adesso giochiamo noi". In altro spazio al Torino: Vlasic, che Toro! Il croato firma una doppietta nell'amichevole vinta per 4-1 sul Monza. In basso a destra il calendario di tutte le partite di Serie A, che ripartirà il 4 di gennaio. Spazio anche per Ibrahimovic: agente o dirigente, Ibra prepara il futuro. Al centro spazio al tennis e allo sci, con l'intervista a Bertolucci e il podio di Marta Bassino. Si chiude a sinistra, con la storica tripla doppia in NBA di Luka Doncic contro i New York Knicks.