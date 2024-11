Prima pagina Tuttosport: “L’Antimafia chiama Marotta e Scaroni”

In alto, sotto la testata, gli sviluppi dell'inchiesta ' Doppia Curva ' della Procura di Milano sulle infiltrazioni della malavita nelle tifoserie organizzate, tra gli ultras di Inter e Milan . A tal proposito, l' Antimafia chiamerà a testimoniare i Presidenti Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni , oltre ad altre figure apicali del calcio italiano. Spazio, poi, alla possibile cessione del Torino : il numero uno granata, Urbano Cairo , non escludere di vendere il club "a uno più ricco e bravo".

Si parla, poi, della ricandidatura di Gabriele Gravina nel ruolo di Presidente della FIGC, mentre, in Lega Calcio, è in minoranza Claudio Lotito. La sua Lazio, intanto, ieri ha pareggiato in casa, 0-0, contro il Ludogorets, nella 5^ giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2024-2025. Ma manca un netto calcio di rigore ai biancocelesti di Marco Baroni per un fallo su Gustav Isaksen. Playoff comunque sicuri per i capitolini.