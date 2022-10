Prima pagina Tuttosport: Juventus, non è solo sfortuna

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 29 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre con le accuse allo staff medico della Juventus. I tanti infortuni in casa bianconera non sono affatto un caso. Nonostante le parole del presidente Steven Zhang l'Inter resta in vendita, Luigi De Canio rilascia un intervista in cui parla dello scontro tra il Torino di Ivan Juric e il Milan di Stefano Pioli.