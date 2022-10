Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, torna Conte? Dramma Marí

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 28 ottobre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 28 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una notizia clamorosa: Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham, potrebbe tornare ad allenare la Juventus al posto di Massimiliano Allegri. Pace fatta con Andrea Agnelli, il ritorno ora è possibile. Milan Škriniar apre al rinnovo di contratto con l'Inter: cresce la fiducia, può arrivare il sì entro un mese. Al Milan, invece, è tempo di nuovo accordo per il tecnico Stefano Pioli e per il centravanti Olivier Giroud. Sotto la testata si parla del dramma di Pablo Marí, difensore spagnolo del Monza, finito tra gli accoltellati ieri pomeriggio al centro commerciale di Assago (MI), vittima di una persona con evidenti problemi. Intervista esclusiva, poi, della 'rosea' con Davide Frattesi, che ha iniziato molto bene questa stagione con il Sassuolo. Chiosa con le vittorie delle squadre italiane in Europa, tutte per 2-1: la Lazio sul Midtjylland, poi la Roma sull'HJK Helsinki e la Fiorentina sull'İstanbul Başakşehir.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 28 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo della Roma in casa dell'HJK Helsinki nella 5^ partita del Girone C dell'Europa League. Vittoria per 1-2 dei giallorossi di José Mourinho in Finlandia grazie ad una rete di Tammy Abraham e ad un autogol. Ora nell'ultima partita del gruppo i capitolini dovranno battere allo stadio 'Olimpico' il Ludogorets per passare il turno. La Lazio di Maurizio Sarri vince con lo stesso risultato, 2-1, in casa contro il Midtjylland e passa al comando del Girone F insieme allo Sturm Graz: a segno Sergej Milinković-Savić e Pedro. È una doppietta di Luka Jović, invece, a regalare la vittoria (sempre per 2-1) al 'Franchi' alla Fiorentina di Vincenzo Italiano contro l'İstanbul Başakşehir nella 5^ partita del Girone A della Conference League. In alto, sotto la testata, si parla di quanto successo ieri al centro commerciale di Assago (MI), dove Pablo Marí, difensore del Monza, è finito tra gli accoltellati di uno squilibrato mentale. Il tutto mentre la F.I.G.C. riapre il caso plusvalenze per la Juventus ...

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 28 ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il Presidente Andrea Agnelli, infatti, convoca all'Allianz Stadium i 500 dipendenti del club bianconero per rassicurarsi sul futuro e sulla correttezza del club. Questo alla luce dell'inchiesta sulle plusvalenze. Per la quale, per inciso, la F.I.G.C. ha chiesto ai PM gli atti dell'inchiesta. Domani, intanto, 'Vecchia Signora' in campo a Lecce: si va verso una maglia da titolare per Arkadiusz Milik e, molto probabilmente, per Samuel Iling-Junior. In alto, sotto la testata, intervista esclusiva con Tommaso Pobega, centrocampista del Milan che, nella scorsa stagione, ha giocato in prestito nella fila del Torino di Ivan Jurić. L'azzurro dichiara di essersi trovato bene in granata, ma di sapere che il suo destino è colorato a tinte rossonere. C'è un morto per gli accoltellamenti avvenuti ieri al centro commerciale di Assago (MI): Pablo Marí, difensore del Monza, tra le persone finite in ospedale. Per concludere, lode al Napoli di Luciano Spalletti, finito a pieno titolo tra le big d'Europa, mentre Lazio, Roma e Fiorentina sono ad un passo dal passare il turno in Europa League e Conference League.