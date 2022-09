Prima pagina Tuttosport: “E ancora vogliono avere ragione!”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, torna su quanto successo in Juventus-Salernitana 2-2, prima della sosta della Serie A, quando fu annullato ingiustamente il terzo gol bianconero, al 94', di Arkadiusz Milik, per un fuorigioco inesistente di Leonardo Bonucci. Un errore grave, avvenuto per mancanza di immagini in possesso del V.A.R., sul quale gli arbitri cercano di giustificarsi e su cui, invece, il quotidiano torinese non sembra voler transigere.