Quotidiani sportivi, le prime pagine: Skriniar, Leao e arbitri

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 29 settembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 29 settembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Milan Škriniar, difensore dell'Inter. Con la ricapitalizzazione di 100 milioni di euro, infatti, il Presidente nerazzurro Steven Zhang intende far siglare il rinnovo del contratto allo slovacco. Scongiurando, così, una sua partenza verso il PSG. Intanto, però, brutte notizie sul fronte Romelu Lukaku: non giocherà contro la Roma, è a rischio anche la prima sfida di Champions League contro il Barcellona. Il Milan fa i conti: per rinnovare il contratto di Rafael Leão, con tutte le variabili economiche in campo, serviranno ben 65 milioni di euro. Chelsea e Manchester City osservano interessati ... La Juventus di Massimiliano Allegri, per la rimonta in campionato, intende puntare sulla coppia Filip Kostić-Dušan Vlahović, entrambi rigenerati dalle partite con la Serbia in Nations League. Storico in Serie A: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna del massimo campionato, fischierà in Sassuolo-Sampdoria.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 29 settembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Alfredo Trentalange, Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, in risposta a Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che nei giorni scorsi aveva accusato i direttori di gara apertamente di antipatie nei confronti della sua squadra. Interessanti anche le dichiarazioni di Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell'Italia, sulle convocazioni in azzurro: chi è stato escluso per motivi disciplinari può sempre tornare nel giro, basta che chieda scusa a tutti per i comportamenti avuti. Un vero e proprio avviso ai naviganti. Ci si avvicina a grandi passi verso Inter-Roma: l'argentino Paulo Dybala, ad un passo dai nerazzurri in estate, giocherà questo match con la maglia dei giallorossi di José Mourinho. Sarà anche la sfida tra due grandi centravanti, Edin Džeko e Tammy Abraham. La sosta per le Nazionali ha restituito alla Juventus un Leonardo Bonucci rigenerato mentre Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, è convinto come Thiago Motta sia l'uomo della svolta per i rossoblu.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 29 settembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, torna su quanto successo in Juventus-Salernitana 2-2, prima della sosta della Serie A, quando fu annullato ingiustamente il terzo gol bianconero, al 94', di Arkadiusz Milik, per un fuorigioco inesistente di Leonardo Bonucci. Un errore grave, avvenuto per mancanza di immagini in possesso del V.A.R., sul quale gli arbitri cercano di giustificarsi e su cui, invece, il quotidiano torinese non sembra voler transigere. Sotto la testata, lo strano caso della Danimarca. Andrà ai Mondiali in Qatar con lo sponsor tecnico 'Hummel' offuscato; quest'ultimo non vuole comparire in un Paese che lede, da sempre, i diritti civili delle persone. Intervista esclusiva, poi, con Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, che si prepara a sostituire in campo l'infortunato Marcelo Brozović. Spazio, poi, alle parole di Roberto Mancini, C.T. dell'Italia, che pretende le scuse di chi si è comportato male per poter riaprire le porte degli Azzurri e ad Aaron Ciammaglichella, centrocampista classe 2005 del Torino già sulla bocca di tutti.