Prima pagina Tuttosport: “Juve, niente Europa. Ma per riaverla”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 29 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della squalifica inflitta alla Juventus dalla UEFA per violazione del Fair Play Finanziario. Un anno senza coppe per i bianconeri che, dunque, non prenderanno parte alla Conference League 2023-2024: al loro posto la Fiorentina.