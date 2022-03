Prima pagina Tuttosport: “Italia, ricominciamo!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 29 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 29 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dà spazio all'Italia di Roberto Mancini. Dall'attuale Commissario Tecnico si ricomincia per un nuovo ciclo azzurro, che vedrà in primo piano, da protagonisti, Nicolò Zaniolo e Gianluca Scamacca. A partire dall'amichevole di questa sera, ore 20:45, a Konya contro la Turchia.

Si parla poi anche delle rappresentative Under 21, con Samuele Ricci del Torino in regia nella sfida di questo pomeriggio, ore 17:30, a Trieste contro la Bosnia (qualificazione per gli Europei di categoria), e Under 19. In questo caso, intervista esclusiva con Fabio Miretti, centrocampista offensivo della Juventus Under 23.

A proposito di Juve: sfogo della mamma di Adrien Rabiot, che ritiene come suo figlio non abbia nulla da dimostrare e come sia massacrato dalla stampa. Chiosa con il calciomercato del Toro: serve un nuovo portiere per la prossima stagione. L'obiettivo del direttore sportivo Davide Vagnati e del tecnico Ivan Jurić è Alessio Cragno del Cagliari. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 29 marzo 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI