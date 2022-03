Quotidiani sportivi, le prime pagine su Nuovo Stadio Milano e Italia

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con la questione del Nuovo Stadio di Milano. Già, perché il progetto di costruire un nuovo impianto sportivo in zona San Siro sembra bloccato. Ecco, dunque, che Milan e Inter sarebbero pronte a lasciare la città per realizzarlo altrove: Sesto San Giovanni in pole position. Si parla, poi, dell'amichevole di questa sera tra Turchia e Italia: il Commissario Tecnico azzurro Roberto Mancini, che vuole restare alla guida della nostra Nazionale, lancerà Gianluca Scamacca al centro dell'attacco. Sarà lui il bomber del futuro. Spazio, poi, all'avvelenamento di Roman Abramovich, ex patron del Chelsea, durante i negoziati di pace tra Russia e Ucraina e, infine, ai temi del nostro campionato. Fabio Capello vede un Milan spensierato per lo Scudetto, ma non dimentica la Juventus, che se la vedrà con l'Inter alla ripresa della Serie A. Sfida, per l'occasione, a centrocampo tra Manuel Locatelli e Marcelo Brozović. In casa Roma, forse, Jordan Veretout contagiato dal CoVid perché la moglie, positiva, ha dato una festa di compleanno.