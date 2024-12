Prima pagina Tuttosport: “Juventus, nuovi contatti per Tomori”

"Volevano denunciami, ma lui bloccò tutto", quanto ha detto Beretta ai magistrati. Ma il Presidente dell'Inter nega tutto. Nell'articolo di approfondimento, anche la posizione del fondo Oaktree, proprietario del club meneghino. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, i nerazzurri di Simone Inzaghi saranno in campo a Cagliari. In serata (ore 20:45) Lazio-Atalanta allo stadio 'Olimpico': un vero e proprio test Scudetto per la 'Dea', ma anche per i padroni di casa.

Si parla, ovviamente, anche di calciomercato, giacché è imminente l'apertura della sessione invernale delle trattative (2 gennaio 2025). La Juventus, sul punto di cedere Danilo al Napoli, punta un paio di difensori. Uno può essere Dávid Hancko (Feyenoord), per cui la chiave può essere l'esterno offensivo belga Samuel Mbangula. Per l'altro, occhio a Fikayo Tomori (Milan), per il quale ci sono nuovi contatti e António Silva (Benfica).

Il Torino cerca invece un forte attaccante centrale. L'obiettivo dei granata è il portoghese Beto, ex Udinese oggi all'Everton. Per l'allenatore Paolo Vanoli è il perfetto sostituto dell'infortunato Duván Zapata e si integrerebbe molto bene con Che Adams nel reparto avanzato.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 28 dicembre 2024