Prima pagina Tuttosport: “Agnelli, poi magari torna …”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di quanto successo ieri all'Assemblea degli Azionisti della Juventus. Con un accorato appello ad Andrea Agnelli, Presidente dimissionario e uscente, di tornare al più presto. In un'editoriale si fa notare come la Serie A non sia ancora ripartita dopo la pausa per i Mondiali in Qatar, mentre altri importanti campionati europei hanno già ripreso regolarmente le attività.