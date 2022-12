Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus protagonista assoluta

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 28 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. È lui, infatti, che comanda le operazioni di calciomercato in casa bianconera. Studia le uscite, pressa Adrien Rabiot per il rinnovo del contratto, vuole Alexis Mac Allister del Brighton. Ieri, intanto, Assemblea degli Azionisti della Juve, con l'uscita di Andrea Agnelli e lo show di Luciano Moggi. Spazio, poi, al mercato delle due milanesi. Il Milan offre 6 milioni di euro netti a stagione a Rafael Leão per il rinnovo del contratto: l'attaccante portoghese è tentato dal nuovo ingaggio. L'Inter, invece, vuole subito Marcus Thuram e gli offre un contratto di cinque anni da 5 milioni di euro netti a stagione. In alto, sotto la testata, le condizioni di salute di Pelé e un approfondimento sulle passioni di Cristiano Ronaldo.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del nuovo corso della Juventus. Ieri l'addio di Andrea Agnelli, durante l'Assemblea degli Azionisti, con intervento a sorpresa di Luciano Moggi. Pieni poteri (almeno fino a giugno) a Massimiliano Allegri: dovrà proteggere la squadra e cercare di conquistare almeno un trofeo. Tra sette giorni, con Inter-Napoli, riparte la Serie A e tra i reduci dei Mondiali in Qatar gli azzurri di Luciano Spalletti sembrano essere i più in forma. Sul fronte mercato, intanto, Giuseppe Marotta punta il difensore brasiliano Rodrigo Becão dell'Udinese, mentre Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino l'ex rossonero Tiago Djaló, oggi al Lille. A proposito di Milan: pronto il rinnovo del contratto per Olivier Giroud fino al 30 giugno 2024. Mentre Paulo Dybala rientra a Roma da campione del mondo, in Premier League vola il Manchester United e Marcus Rashford raggiunge il numero di gol di una leggenda di 'Old Trafford', Eric Cantona.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di quanto successo ieri all'Assemblea degli Azionisti della Juventus. Con un accorato appello ad Andrea Agnelli, Presidente dimissionario e uscente, di tornare al più presto. In un'editoriale si fa notare come la Serie A non sia ancora ripartita dopo la pausa per i Mondiali in Qatar, mentre altri importanti campionati europei hanno già ripreso regolarmente le attività. Il Torino è nei guai: ennesimo infortunio per Pietro Pellegri: ora, nel calciomercato di gennaio, urge portare subito sotto la Mole l'attaccante M'Bala Nzola dello Spezia. In Serie B, intanto, volano il Frosinone di Fabio Grosso, la Reggina di Filippo Inzaghi e il Genoa di Alberto Gilardino: che momento per tre dei Campioni del Mondo 2006 con l'Italia di Marcello Lippi.