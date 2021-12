Prima pagina Tuttosport: “Juve-Pogba, perché si può!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 28 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 28 dicembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la possibilità della Juventus di arrivare al centrocampista francese Paul Pogba del Manchester United, già bianconero per quattro stagioni nel recente passato.

Quindi, si passa al calciomercato del Torino: in vista un possibile scambio con il Bologna: l'esterno offensivo Simone Verdi tornerebbe in rossoblu e il collega Riccardo Orsolini farebbe il percorso inverso per indossare la maglia dei granata di Ivan Jurić.

L'Inter di Steven Zhang non si accontenta del primato in classifica e studia come restare al top in sei, semplici mosse. Il Milan, invece, alla ricerca di un rinforzo nel pacchetto arretrato, punta ora Abdou Diallo del PSG. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 28 dicembre 2021