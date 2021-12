Quotidiani sportivi, le prime pagine con Scamacca, Cannavaro e Pogba

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, parla dell'offerta della Juventus per Gianluca Scamacca del Sassuolo: si parla di 30-35 milioni di euro al club neroverde e, per il ragazzo, un contratto pluriennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Al contempo, cambiano le condizioni dell'accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Si muove il Milan che sta vedendo se anticipare l'arrivo di Yacine Adli a questa sessione invernale di calciomercato. L'Inter, al contrario, pensa a come blindare i suoi big Milan Škriniar, Stefan de Vrij, e, ovviamente, i croati Marcelo Brozović e Ivan Perišić. Il Napoli, intanto, tra qualche ora conoscerà le condizioni di Victor Osimhen. Il quale, però, sogna di volare subito in Coppa d'Africa.