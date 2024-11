Prima pagina Tuttosport: “Ultras, Calhanoglu e Calabria rischiano”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 28 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, apre parlando dello 0-0 strappato, in piena emergenza, dalla Juventus di Thiago Motta in casa dell'Aston Villa di Unai Emery in occasione della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Ennesimo pari a reti bianche per la 'Vecchia Signora', ma si sono viste compattezza, idee e coraggio a Birmingham.