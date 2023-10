Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic più i tifosi, operazione 1° posto”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 28 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Verona, anticipo serale del sabato della 10^ giornata della Serie A 2023-2024. Stasera, all'Allianz Stadium, i bianconeri hanno l'occasione di tornare in vetta alla classifica del campionato dopo tre anni: l'operazione 'primo posto' sarà guidata da Dušan Vlahović. Il bomber serbo è caldo, carico e in procinto di giocare titolare.