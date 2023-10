Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Roma, la partita di Lukaku

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Roma, uno dei big match della 10^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani alle ore 18:00 a 'San Siro'. Sarà la partita degli ex nerazzurri, José Mourinho (il quale, però, sarà squalificato) e, soprattutto, Romelu Lukaku. I tifosi di casa si preparano a fischiarlo sonoramente dopo il 'tradimento' dell'ultima estate, anche se è stato vietato l'utilizzo dei 30mila fischietti che erano già pronti. Simone Inzaghi - che punta su Marcus Thuram per non farlo rimpiangere - ha pronta una gabbia di quattro uomini per contenere lo strapotere fisico di 'Big Rom'. Intanto, però, la Juventus, che ospita stasera all'Allianz Stadium l'Hellas Verona, con una vittoria può salire (momentaneamente) in testa alla classifica del campionato, rinnovando le proprie chance di Scudetto. Domani sera ci sarà anche Napoli-Milan. I rossoneri devono rialzarsi e Arrigo Sacchi, ex allenatore del Diavolo, dà qualche consiglio all'attuale tecnico, Stefano Pioli, su come fare. Li recepirà? Capitolo scommesse: Nicolò Zaniolo ascoltato per tre ore dalla Procura Federale. Sembra non abbia giocato sul calcio e va, pertanto, solo verso un'ammenda per aver puntato su piattaforme illegali. Nazionale, il Commissario Tecnico Luciano Spalletti studia Samuele Ricci (Torino) e Andrea Colpani (Monza).