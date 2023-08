Prima pagina Tuttosport: “Meno male che Dusan c’è”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 28 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando la seconda rete in due partite per Dušan Vlahović, centravanti della Juventus. Ieri sera, con il gol nel finale di Juventus-Bologna, ha evitato ai bianconeri una sconfitta interna nella seconda giornata di campionato.