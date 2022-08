Prima pagina Tuttosport: “Juve, che rabbia. Toro, lassù si gode”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il passo falso della Juventus , che pareggia 1-1 in casa contro la Roma . Illusorio il gol di Dušan Vlahović , in apertura, su calcio di punizione. Annullato, per fallo di mano dello stesso attaccante serbo, il raddoppio di Manuel Locatelli . Nella ripresa sale in cattedra la Roma , che perviene al pari con Tammy Abraham .

In alto, sotto la testata, meritato spazio per il Torino di Ivan Jurić. I granata superano, infatti, la Cremonese in trasferta (1-2) con i gol di Nikola Vlašić e Nemanja Radonjić e sono primi in classifica in ottima compagnia. Dramma sportivo nell'Italia del basket: infortunio al ginocchio per la stella degli Azzurri, Danilo Gallinari. L'ala forte dei Boston Celtics salterà gli Europei che inizieranno tra qualche giorno a Milano. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).