Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Roma e Juve su tutte

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria (2-0) del Milan di Stefano Pioli sul Bologna di Siniša Mihajlović. I rossoneri si sono imposti 'di classe' grazie alle giocate di Charles De Ketelaere, Rafael Leão ed alle reti di quest'ultimo e di Olivier Giroud. Colpo di calciomercato del Diavolo che prende Malick Thiaw, classe 2001, difensore centrale dello Schalke 04. In alto, sotto la testata, si celebra il primato del Torino, che sbanca lo stadio 'Zini' (1-2), casa della Cremonese. Quindi, spazio anche al pareggio (1-1) tra Juventus e Roma all'Allianz Stadium: al gol di Dušan Vlahović su calcio di punizione ha risposto Tammy Abraham su suggerimento dell'ex Paulo Dybala. Mentre Simone Inzaghi ricerca le cause del flop della sua Inter, il Napoli si interroga sulla possibilità di prendere 'last minute' Cristiano Ronaldo. Sbarcherà sotto il Vesuvio?