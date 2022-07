Prima pagina Tuttosport: “Juve, Morata e il terzino”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le prossime mosse di calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri . Il primo obiettivo è un attaccante e si punta al ritorno di Álvaro Morata dall' Atlético Madrid . Quindi, un terzino sinistro, in caso di cessione del brasiliano Alex Sandro . Nel mirino David Raum ( TSG Hoffenheim ), Emerson Palmieri ( Chelsea ) e Destiny Udogie ( Udinese ).

Il Milan, che ha vinto in amichevole per 5-0 contro il Wolfsberger, è più vicino a Charles De Ketelaere, mentre la Lazio è crollata (1-4) sotto i colpi di Massimo Coda, attaccante del Genoa autore di una tripletta. In Serie B, a Palermo, via Silvio Baldini: in arrivo Riccardo Bigon in dirigenza e Claudio Ranieri in panchina. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).