Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, problema Pogba. Poi Morata

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della paura per Paul Pogba, nuovo centrocampista della Juventus. Il francese, infatti, rischia di doversi operare al menisco e di stare fuori 4 mesi: salterebbe, così, tutta la prima parte di stagione ma, soprattutto, i Mondiali in Qatar con la Francia. Intanto, sul fronte mercato, i bianconeri lanciano l'assalto a Leandro Paredes del PSG: prima, però, deve uscire Arthur, corteggiato dal Valencia di Gennaro Gattuso. Il Milan, che ieri ha vinto 5-0 in amichevole a Klagenfurt (Austria) contro il Wolfsberger, è più vicino a Charles De Ketelaere: alzata a 35 milioni di euro, bonus inclusi, l'offerta al Bruges: risposta attesa oggi. In casa Inter il bomber belga Romelu Lukaku fa gli straordinari per presentarsi al top in campionato, mentre la Roma stringe i tempi per arrivare a Georginio Wijnaldum del PSG. Il Napoli potrebbe cedere Piotr Zieliński al West Ham e in Serie B terremoto al Palermo con le dimissioni di Silvio Baldini.