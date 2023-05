Prima pagina Tuttosport: “EuroToro”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 28 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il Torino, EuroToro! Al Picco finalmente da padroni: 4 gol pure ai razzisti. Nel taglio in alto. Anche Allegri ora non si sente sicuro. Juve-Milan per l'onore: sul futuro il tecnico rimanda tutto a giugno. Nel taglio in basso che Inter! Adesso conta solo il City. Dortmund flop e psicodramma. Ecco la prima pagina di Tuttosport.