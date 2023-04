Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Allegri a orologeria”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 28 aprile 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 28 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Vive un periodo difficile, è sotto stress: lo testimonia la lite con i dirigenti dell'Inter al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Cresce il malcontento dei tifosi juventini, tra gioco e risultati, ma la società lo conferma, a dispetto delle voci che vorrebbero Igor Tudor (oggi all'Olympique Marsiglia) sulla panchina bianconera nella prossima stagione.