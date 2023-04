Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve-Allegri e la festa del Napoli

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 28 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Massimiliano Allegri. Furioso, in crisi e nel mirino dei tifosi, sarà comunque confermato dalla Juventus anche nella prossima stagione. In alto, sotto la testata, si parla di Inter e Milan. I nerazzurri, che giocheranno contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia, cambieranno ancora in porta: via André Onana, punteranno su Guglielmo Vicario (Empoli). I rossoneri, che puntano nel presente e nel futuro su Sandro Tonali, lanciano la volata per la qualificazione in Champions League: avranno sette scontri di Serie A da giocare al 100%, a cominciare da quello di domani pomeriggio in casa della Roma. Deciso lo spostamento di Napoli-Salernitana alle ore 15:00 di domenica pomeriggio: lo Scudetto, presumibilmente, sarà festeggiato allo stadio 'Maradona'.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello spostamento di Napoli-Salernitana a domenica pomeriggio, ore 15:00, per motivi di ordine pubblico. Probabilmente lo Scudetto del Napoli arriverà in quella partita e, pertanto, si è deciso di farla giocare dopo Inter-Lazio. Il Presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, ha detto: "Godiamoci la festa, facciamo vedere al mondo la bellezza della nostra gente". Con lo 0-0 maturato ieri sera al 'Franchi' contro la Cremonese, la Fiorentina si è qualificata per la finale di Coppa Italia: il prossimo 24 maggio, allo stadio 'Olimpico' di Roma, sfiderà l'Inter di Simone Inzaghi in gara secca. I nerazzurri, risollevatisi proprio nella coppa nazionale, ora puntano l'Europa: sia attraverso la Serie A, sia con la doppia semifinale di Champions League contro il Milan. Momento nero, invece, in casa Juventus: flop bianconero nel mese di aprile e tecnico Massimiliano Allegri sotto accusa.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Vive un periodo difficile, è sotto stress: lo testimonia la lite con i dirigenti dell'Inter al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Cresce il malcontento dei tifosi juventini, tra gioco e risultati, ma la società lo conferma, a dispetto delle voci che vorrebbero Igor Tudor (oggi all'Olympique Marsiglia) sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Nel frattempo, il club di Corso Galileo Ferraris ha depositato la sua memoria difensiva sul processo stipendi. Il Sindaco di Torino ha chiamato il Presidente del club granata, Urbano Cairo, sulla questione del nuovo stadio mentre il direttore sportivo dei piemontesi, Davide Vagnati, prova a prendere Nicolò Cambiaghi, oggi all'Empoli ma di proprietà dell'Atalanta. Spazio, infine, alla finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Quindi allo spostamento di Napoli-Salernitana alle ore 15:00 di domenica pomeriggio ed all'assoluzione di Alfredo Trentalange per il caso Rosario D'Onofrio.