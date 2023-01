Prima pagina Tuttosport: “Pogba e Vlahovic: ‘Juve ci siamo anche noi!'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 28 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato di Juventus-Monza . Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri , recupera infatti Paul Pogba e Dušan Vlahović . Spazio, poi, ad un'intervista esclusiva con Antonio Cabrini che parla del momento difficile della 'Vecchia Signora'.

Il Torino affronta oggi l'Empoli e aspetta il centrocampista serbo Ivan Ilić, che sosterrà le visite mediche: ha scelto i granata anziché l'Olympique Marsiglia. Mentre Romelu Lukaku intende tagliarsi l'ingaggio pur di restare all'Inter nella prossima stagione, il centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu è prossimo ad un'intesa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024.