Quotidiani sportivi, le prime pagine: avanti, Juve. Inter a Cremona

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 28 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 28 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri: il tecnico, infatti, crede alla rimonta per un posto in Champions League. Intanto, il club bianconero si prepara per difendersi - anche in Europa - dal punto di vista societario e, sul mercato, sta per piazzare il centrocampista Weston McKennie al Leeds United. In alto, sotto la testata, si parla del calciomercato dell'Inter. A sorpresa, infatti, può andare via Marcelo Brozović: interessate, oltre alla stessa Juve, soprattutto Barcellona, Chelsea e Real Madrid. Oggi nerazzurri impegnati sul campo della Cremonese: sarà Lautaro Martínez il capitano della squadra di Simone Inzaghi. Novità anche a Roma, perché Nicolò Zaniolo ha deciso di rifiutare il Bournemouth e il club giallorosso non l'ha presa bene: sanzioni in vista per lui? Il Milan, società che vorrebbe il talento dei capitolini, deve ricominciare a vincere, da domani a 'San Siro' contro il Sassuolo. Per la 'rosea' tocca a Paolo Maldini risollevare i big rossoneri e Charles De Ketelaere. Piccolo accenno anche a Napoli-Roma ed alla sfida di Luciano Spalletti a José Mourinho.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 28 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cremonese-Inter, uno degli anticipi della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:00 allo stadio 'Zini'. I nerazzurri di Simone Inzaghi, per ripartire dopo la sconfitta interna contro l'Empoli, schiereranno la coppia d'attacco composta da Edin Džeko e Lautaro Martínez. Ancora fuori, dunque, Romelu Lukaku. Ieri, intanto, la Salernitana ha sbancato il 'Via del Mare' di Lecce, rilanciandosi sotto la guida tecnica di Davide Nicola. In alto, sotto la testata, il caso Nicolò Zaniolo. Il giocatore non vuole andare al Bournemouth, che pure aveva soddisfatto le richieste economiche dei giallorossi e offerto 5 milioni di euro netti a stagione all'attaccante. Capitolini infuriati: possibili sanzioni per l'ex interista. Domani, allo stadio 'Olimpico', si giocherà Lazio-Fiorentina e i viola, in panchina, porteranno subito il nuovo acquisto Jošip Brekalo: l'ex Torino arriva a titolo definitivo dai tedeschi del Wolfsburg.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 28 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato di Juventus-Monza. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, recupera infatti Paul Pogba e Dušan Vlahović. Spazio, poi, ad un'intervista esclusiva con Antonio Cabrini che parla del momento difficile della 'Vecchia Signora'. Il Torino affronta oggi l'Empoli e aspetta il centrocampista serbo Ivan Ilić, che sosterrà le visite mediche: ha scelto i granata anziché l'Olympique Marsiglia. Mentre Romelu Lukaku intende tagliarsi l'ingaggio pur di restare all'Inter nella prossima stagione, il centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu è prossimo ad un'intesa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. In casa Milan diktat del nuovo proprietario, Gerry Cardinale mentre Nicolò Zaniolo, che voleva andare ai rossoneri e ha rifiutato il Bournemouth, potrebbe avere delle sanzioni dalla Roma.