Prima pagina Tuttosport: “Ricci resta nei piani del Milan”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 27 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i movimenti - importanti - che potrebbe fare la Juventus nell'imminente sessione invernale di calciomercato, in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2025. Il Manchester United propone ai bianconeri di prendersi Marcus Rashford, in uscita dai 'Red Devils', ma la Juve preferisce aspettare che gli inglesi mollino Joshua Zirkzee, pallino di Thiago Motta a Bologna.