Prima pagina Tuttosport: “Juve, il CdA da battaglia”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 27 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando i nomi del nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus. La proprietà si prepara a difendere il club in ogni istituto per poi portarlo nuovamente a vincere. Anche perché, ha commentato il quotidiano torinese, 'sulle plusvalenze siamo sempre lì ...'.