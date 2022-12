Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Inter e Napoli, poi la Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 27 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 27 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lautaro Martínez. Il 'Toro', infatti, ha chiamato il tecnico Simone Inzaghi per rassicurarlo sulle sue condizioni dopo la vittoria dei Mondiali in Qatar con l'Argentina. E per il futuro, vede solo nerazzurro: il numero 10 vuole restare, nessuna cessione a fine stagione. La 'rosea', in un approfondimento, spiega anche perché Romelu Lukaku e Charles De Ketelaere siano i più attesi di Inter e Milan in questa seconda parte di stagione. A proposito dei rossoneri: sul fronte mercato, puntano Nicolò Zaniolo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma. Il Napoli di Luciano Spalletti va su Beto dell'Udinese, mentre il Liverpool, all'estero, ha preso Cody Gakpo dal PSV Eindhoven. Riparte la nuova Juventus: Maurizio Scanavino sarà anche amministratore delegato del club; più poteri a Massimiliano Allegri. Intanto, in Serie B, il Frosinone di Fabio Grosso è campione d'inverno, mentre la Reggina di Filippo Inzaghi e il Genoa di Alberto Gilardino hanno un passo da promozione.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 27 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno messo le mani su Giorgi Kvernadze, nuovo talento georgiano, sognando di replicare il colpo fatto con Khvicha Kvaratskhelia. Quest'ultimo, intanto, prepara la sfida di 'San Siro' contro l'Inter spiegando come non sarà fermato dai difensori nerazzurri. Manca soltanto l'ufficialità per il rinnovo di Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027. In casa Inter, invece, è pronto per tornare Romelu Lukaku. Per il miglior tecnico 2022 proprio il partenopeo Luciano Spalletti è in corsa con José Mourinho (Roma) e Carlo Ancelotti (Real Madrid). In alto, sotto la testata, la presentazione del nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus mentre un ex bianconero, Cristiano Ronaldo, ha ricevuto una Rolls Royce in regalo dalla compagna Georgina Rodríguez. In Serie B, torna a vincere il Cagliari (2-0 sul Cosenza), di recente affidato a Claudio Ranieri. In Premier League, invece, non si ferma la marcia dell'Arsenal, che in 16' ribalta e supera (3-1) il West Ham.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 27 dicembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando i nomi del nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus. La proprietà si prepara a difendere il club in ogni istituto per poi portarlo nuovamente a vincere. Anche perché, ha commentato il quotidiano torinese, 'sulle plusvalenze siamo sempre lì ...'. Péter Baráth, centrocampista ungherese classe 2002 di proprietà del Debrecen potrebbe essere il nuovo acquisto del Torino nel calciomercato di gennaio. Il Commissario Tecnico della Nazionale magiara, Marco Rossi, lo presenta in anteprima. Spazio, poi, alle news di mercato sulle milanesi. Ultimatum dell'Inter sul rinnovo di Milan Škriniar: contratto da 6 milioni di euro netti a stagione, attesa una risposta entro la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Proprio i rossoneri, invece, stringono un patto di spogliatoio: la priorità è il rinnovo di Rafael Leão. Prova di forza di Arsenal e Newcastle in Premier League. In Serie B, invece, vincono Frosinone, Reggina e Genoa.