Prima pagina Tuttosport: “Leao stappa il Milan ed evita guai a Fonseca”

Sarà Timothy Weah a giocare centravanti: appena 14 giocatori di movimento a disposizione per la 'Vecchia Signora'. Che, sul fronte mercato , avrebbe messo gli occhi su Patrick Dorgu del Lecce . Sul quotidiano torinese, poi, anche il commento alle partite di ieri delle squadre italiane in Champions.

Successo per l'Inter, a 'San Siro', contro il RB Lipsia. Vittoria sofferta siglata da un autogol di Castello Lukeba. Ma tanto basta ai nerazzurri per andare al primo posto in classifica. Yann Sommer è ancora imbattuto dopo cinque partite. Finisce 2-3, invece, in Slovacchia la sfida Slovan Bratislava-Milan, terza vittoria di fila in Europa per il Diavolo di Paulo Fonseca.