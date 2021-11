Prima pagina Tuttosport: “Juventus-Atalanta da non perdere”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 27 novembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 27 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola apre parlando di Juventus-Atalanta , sfida delle ore 18:00 di oggi all'Allianz Stadium, oltre che delle imprese di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nella Coppa Davis di tennis .

In alto, sotto la testata, si parla dei playoff Mondiali che metteranno l' Italia di Roberto Mancini dinanzi alla Macedonia del Nord . Nel caso, poi, gli Azzurri passassero questo ostacolo, dovrebbero giocare contro Portogallo o Turchia (in trasferta). La strada verso Qatar 2022 si fa difficile.

L'Inter di Simone Inzaghi vuole recuperare punti su Milan e Napoli, sognando il Natale in vetta alla classifica. Chiosa con il calciomercato del Torino, che vuole riscattare per 22 milioni di euro totali Dennis Praet dal Leicester City e Marko Pjaca dalla Juventus. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).